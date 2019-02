Gartenhütte aufgebrochen und angezündet

Zum Brand einer Gartenhütte sind Feuerwehr und Polizei am Sonntag um 1.35 Uhr gerufen worden. Noch unbekannte Täter haben laut Polizeibericht vier angrenzende Hütten aufgebrochen, die neben der Bahnlinie in Langenargen-Schwedi liegen. Die Polizei geht davon aus, dass die völlig abgebrannte, etwa 2,5 mal 4 Meter große Hütte, ebenfalls aufgebrochen und im Anschluss in Brand gesetzt wurde. Ebenfalls von Einbrechern heimgesucht: der See- und Waldkindergarten in Langenargen sowie ein Gartenhaus in Eriskirch.

In der abgebrannten Hütte wurden Werkzeuge und Elektroartikel gelagert. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, heißt es. Die Feuerwehr Langenargen war mit sechs Einsatzfahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften vor Ort.

Bereits zwischen Donnerstag, 13.30, und Freitag, 7.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, gewaltsam die Türen von zwei Materialbauwagen des See- und Waldkindergartens aufhebeln. Was ihm jedoch dem Bericht zufolge nicht gelang. Der Täter öffnete daraufhin gewaltsam einen am Bauwagen seitlich angebrachten Holzschrank und entwendete Werkzeuge, eine Digitalkamera sowie von den Kindern gebastelte Stoffbälle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Und noch ein Fall: Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 16., und Samstag, 23. Februar, in ein Gartenhaus eines neben der Bahnlinie gelegenen Schrebergartens in Eriskirch verschafft und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.