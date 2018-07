Ganz schön spritzig: Bürgermeister eröffnet das 43. Uferfest in Langenargen

Mit dem Fassanstich haben Bürgermeister Achim Krafft und die Vertreter des Festausschusses am Freitagabend das 43. Uferfest in Langenargen feierlich auf der Festwiese mit dem Fassanstich eröffnet. Für seine jahrzehntelangen Verdienste in der Kommunalpolitik und im Ehrenamt durfte dieses Jahr Ehrengast Charlie Maier auf der Bühne den Hahnen in das zweite Fass gekonnt meisterlich und ohne Spritzer treiben. Bürgermeister Achim Krafft dagegen sorgte mit seiner Technik für spritzige und feuchtfröhliche Unterhaltung. „Lasst uns die nächsten vier Tage richtig feiern!“, rief der Schultes zu den vielen Besuchern und gönnte sich mit seinen Freunden einen Schluck Hopfensaft aus dem großen Glas.

„Sie sind heute zu uns gekommen und haben alles richtig gemacht. Ein besonderes Fest für uns, für unsere Vereine, für sie. Mein Dank gilt allen, die zum Gelingen dieser wunderschönen Veranstaltung beigetragen haben“, sagte Krafft in seiner Begrüßung. Vor traumhafter Kulisse lobte er das große Engagement, den Fleiß und die Hingabe, mit der alle Beteiligten das Uferfest vorbereitet hätten. „Seien Sie uns herzlich willkommen und genießen Sie noch bis einschließlich Montag eine schöne Zeit beim Uferfest in Langenargen“, betonte der Bürgermeister, bevor der Musikverein Kressbronn den Festreigen auch musikalisch eröffnete.