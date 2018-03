„Ganz LA träumt von der Liebe“

Mit einer unterhaltsamen Show haben am Mittwochabend Claudia Schill, Klaus Renzel und Joachim Kuipers mit ihrer Hommage an Caterina Valente und Silvio Francesco ihr Publikum im ausverkauften Münzhof restlos begeistert. Dabei zündete die Mischung aus deutschem Schlager, Chanson, Latin aber auch Bossa-Nova und Jazz in Verbindung mit Tanzeinlagen und einem Hauch Comedy von Beginn an.

„Wir möchten Caterina und Silvio heute Abend nicht imitieren oder eine Doppelgängershow abliefern, sondern uns vor dem Traum Duo, das die deutschen Wirtschaftswunderzeit musikalisch so authentisch bebilderte, verneigen“, sagte Claudia Schill zu Beginn der Hommage an das vielseitige Geschwisterpaar – „Bonjour Kathrin“. Petticoats, coole Frisuren, Nierentische, einfach gestrickte Musikfilme und die Gute-Laune -Musik einer Zeit, die vom Aufbruch, von einer Revolution der Jugend gezeichnet war: Mit einer verspielten, verträumten aber auch kabarettistischen Darbietung auf hohem Niveau spiegelte das Duo um Schill und Renzel, dass vom grandiosen Pianisten Joachim Kuipers am Flügel begleitet wurde, die Sehnsüchte aber auch Probleme vornehmlich der 50er-Jahre in Retro-Manier eindrucksvoll wieder. Dabei garnierte Claudia Schill im Duett mit Klaus Renzel die legendären Gassenhauer mit viel Witz, und so manchen Anekdoten – Gute-Laune-Musik eben. Über weite Strecken gelang es dabei, das Lebensgefühl jener musikalischen Aufbruchszeit lebendig werden zu lassen.

Unvergessliche Melodien, wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“, „Wenn es Nacht wird in Paris“, „Komm ein bisschen mit nach Italien“ oder auch „Wo meine Sonne scheint“ sorgten schließlich im Münzhof dafür, dass das meist ältere Publikum in Erinnerungen schwelgte und schwärmte: „Mit dem heutigen Abend verbinden wir so viele Momente, her je, so lange her“, meinten zwei Damen der Generation 70 plus und Besucher Eckard Herzog fügte hinzu: „Diese wunderbare Stimme, diese Lieder, kann man auch über 60 Jahre später noch gerne hören.“ So war es nicht verwunderlich, dass nach zwei Stunden der „Langenargener Valente-Chor“ im Rund mit Papiertaschentüchern ein tränenreiches „Ciao Ciao Bambina“ einstimmte, bevor die letzte Zugabe bezeichnend war: „Ganz Paris träumt von der Liebe“ oder war es Langenargen?