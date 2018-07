FVL lädt zum Fußballwochenende ins Sportzentrum

Das WM-Spektakel in Russland ist abgehakt, jetzt dürfen wieder die Amateure ran. Am kommenden Wochenende (20. bis 22. Juli) kommen die Freunde des Fußballs im Sportzentrum Langenargen voll auf ihre Kosten. Wie der FV Langenargen als Veranstalter mitteilt, wird es am Freitag, 20. Juli, ein lustiges und zugleich spannendes Elfmeterturnier geben. Am Samstag und Sonntag (21./22. Juli) stehen sich zwei Bezirksligisten und vier Vereine aus der Kreisliga A beim zweiten LA-Cup-Blitzturnier gegenüber.

Beim 5. Elfmeterturnier schießen am Freitag ab 17.30 Uhr 24 Vereine und Gruppen aus Langenargen nicht nur um die Ehre, sondern auch um Sachpreise und den begehrten Wanderpokal. Inzwischen habe das Turnier fast schon Kultstatus erreicht, wie Martin Dillmann, Organisator der Veranstaltung berichtete. Vor fünf Jahren habe man mit gerade einmal zehn Mannschaften das Turnier ins Leben gerufen. In diesem Jahr war die Nachfrage so hoch, dass auf 24 Teams aufgestockt wurde. Titelverteidiger ist die Mannschaft „Kaschemme“, die mit fünf Elfmeter-schützen und einem Torhüter den Pokal verteidigen will.

Fußballerisch anspruchsvoller wird es dann am Samstag und Sonntag beim 2. LA-Cup-Blitzturnier. Mit dem Aufsteiger VfL Brochenzell und dem TSV Meckenbeuren konnten vom FVL zwei Bezirksligisten gewonnen werden. Ihnen stehen mit der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz, dem TSV Tettnang, dem TSV Eriskirch und Aufsteiger FV Langenargen vier A-Ligisten gegenüber. Am Samstag wird jede Mannschaft zwischen 15 und 20.45 Uhr zwei Gruppenspielen je 45 Minuten absolvieren. Am Sonntag werden ab 12 Uhr (Finale 16 Uhr) in drei Spielen zu je 90 Minuten die Plätze eins bis sechs ausgespielt. „Leider kann der SV Kressbronn seinen Pokalsieg vom letzten Jahr nicht verteidigen. Wir haben aber dafür mit dem TSV Tettnang einen interessanten Verein dazu bekommen“, freut sich FVL-Vorstandsmitglied Jürgen Ebert, der für das Blitzturnier verantwortlich ist.

Und für die am Wochenende anwesenden Kinder und Jugendliche hat der FV Langenargen einen „Fußballkäfig“ aufbauen lassen, in welchem mit Achteck-Bande kräftig gebolzt werden kann.