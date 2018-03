FV Langenargen erwirtschaftet einen Überschuss

Der Fußballverein Langenargen geht nach seiner Mitgliederversammlung ohne Juniorenleiter in die nächste Wahlperiode. Für den scheidenden Heiko Schanz konnte kein Nachfolger gefunden werden. Über eine Teamlösung wird die Juniorenabteilung aber organisatorisch am Laufen gehalten. An der Spitze des Vereins stehen weiterhin Werner Dillmann (Vorsitzender) und sein Stellvertreter Jürgen Ebert. Auch Günter Noll (Schatzmeister) und Günther Bretzel (Geschäftsführer) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

„Die Berichte des Vorsitzenden, des Juniorenleiters und des Schatzmeisters waren ungewöhnlich ausführlich. Aber genau dadurch wurden die Mitglieder ausführlich informiert und es bleiben keine Fragen zurück“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Joachim Zodel. Für den Vorsitzenden Werner Dillmann, der aufgrund einer kurz zuvor erfolgten Zahn-Operation nicht sprechen konnte, trug Geschäftsführer Günther Bretzel den Rechenschaftsbericht vor.

Es läuft rund

Mit dem neuen Trainer Michael Wölfte sei man erfolgreich in die neue Saison gestartet. Zwar habe man sich im Vorfeld für das Ziel „Aufstieg in die Kreisliga A“ zwei Jahre Zeit gegeben, würde aber aktuell die Tabelle schon anführen, sodass „bei weiterhin guter Arbeit“ das Aufstiegsziel jetzt schon in greifbarer Nähe sei. Sorgen bereite dem Verein, so Werner Dillmann, weiterhin der Nachwuchs. Zwar gebe es bei den Kleinsten im Verein einen relativ hohen Zulauf, die – trotz Kooperation mit dem TSV Eriskirch – fehlenden B-Junioren ließen ein personelles Loch entstehen, dass zukünftig nur schwer zu stopfen sei.

Weiterhin sei die Schiedsrichtergruppe ein Aushängeschild des FVL. Statt drei vom Verband erforderlichen Unparteiischen habe der FVL nämlich elf Schiedsrichter gemeldet. Schatzmeister Günter Noll erläuterte sehr detailliert seinen Kassenbericht. Aufgrund des ungewöhnlich guten Umsatzes beim Uferfest, sowie einer Zunahme an Werbeeinnahmen und Spenden habe der Verein einen Überschuss von rund 7000 Euro erwirtschaften können, die komplett den Rücklagen für die zu erwartenden hohen Ausgaben des nächsten Jahres zugeführt würden.

Heiko Schanz, der vom Verband mit der Jugendleiterehrennadel in Bronze geehrt wurde, berichtete letztmals über die Aktivitäten in der Juniorenabteilung. Mehrere Meisterschaften, das weiterhin erfolgreich organisierte Fördertraining von Rainer Steck und Michael Wölfle und eine Vielzahl an Aktionen außerhalb des Sportplatzes für die Kinder und Jugendlichen bewiesen offensichtlich die gute Junioren-Arbeit des Vereins. Unter dem großen Applaus wurde Heiko Schanz für seine erfolgreiche Arbeit der letzten vier Jahre seiner Amtszeit gedankt. Die Mitglieder stimmten für eine Beitragserhöhung. (60 Euro für Junioren, Rentner, 80 Euro Normalbeitrag). Diese Beitragsanpassung wird erst ab 2019 wirksam werden.