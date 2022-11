FV Langenargen begrüßt 400. Mitglied

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem fünfjährigen Samu begrüßte Nicolai Schlotmann, der Vorsitzende vom Fußballverein Langenargen, das 400. Mitglied. Damit erreichte der Club die höchste Mitgliederzahl in seiner 102jährigen Vereinsgeschichte. „Genau vor zwei Jahren bestand der FVL noch aus 311 Mitgliedern, darunter waren 108 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren“, berichtete Schlotmann. Der große Zulauf an Kindern katapultierte den rührigen Verein innerhalb der letzten 24 Monate auf ganz aktuell 407 Mitglieder. „Inzwischen ist der Anteil der unter 18-Jährigen sogar auf rund 50 Prozent gestiegen“, freute sich der Vorsitzende. Die Entwicklung zeige, dass die gute Arbeit des Vereins Früchte trage. Allerdings stoße der Verein damit auch an Kapazitätsgrenzen. Während man in den hellen Monaten noch zwei Plätze für Training und Spiele zur Verfügung habe, drängen sich im Winter die Mannschaften auf dem verbleibenden Trainingsplatz, da nur dieser mit Flutlicht ausgestattet ist. „Wir haben sehr engagierte Trainer und Betreuer, welche dafür sorgen, dass die Nachwuchsfußballer und -fußballerinnen bei uns gut aufgehoben sind. Bei weitere steigenden Zahlen, braucht es aber auch hier Ergänzungen“, sagte Schlotmann.