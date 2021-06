Für Tom Sawyer und Huckleberry Finn wird es ernst

Die Langenargener Festspiele starten am Sonntag, 20. Juni, von 10.30 bis 12 Uhr mit einer Eröffnungsmatinée in ihre vierte Festspielzeit. Die Veranstaltung bei der Konzertmuschel (bei schlechter Witterung im Münzhof) präsentiert das Festspielprogramm und beleuchtet Fragen und Hintergründe zu den Theaterstücken.

Dabei stellt sich laut Pressemitteilung das gesamte Kreativteam von „Romeo und Julia“ dem Publikum persönlich vor und vermittelt die konzeptionellen Herangehensweisen und Herausforderungen zu diesem historischen Stoff in den Bereichen Regie, Bühne, Kostümbild, sowie Kampfchoreografie.

Premiere in der Konzertmuschel ist am Sonntag, 4. Juli, um 15 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am 18., 25. Juli und 1. August, jeweils um 15 Uhr, außerdem am 5. August um 19 Uhr und am 6. August um 10 Uhr.

Das Stück ist ab sechs Jahren geeignet. Karten gibt es für 18,80 Euro (Erwachsene) und 10,50 Euro (Kinder) unter www.reservix.de, bei den Reservix-Vorverkaufsstellen und bei der Tourismusinfo Langenargen. Weitere Infos im Internet unter www.langenargener-festspiele.de