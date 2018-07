Fußballer des FV Langenargen machen gute Figur

Sehr kurzfristig haben sich die A-Ligisten FV Langenargen und SG Baienfurt, sowie der Bezirksligist FC Isny verabredet, ein „Mini-Blitzturnier“ auszutragen. Der Aufsteiger in die Fußball-A2 und Gastgeber FV Langenargen schlug sich gegen die durchweg starken Gegner erstaunlich gut.

Nach einem 2:1-Sieg über die SG Baienfurt trotzte der FVL dem FC Isny, immerhin Dritter der Bezirksliga in der vergangenen Saison, ein Unentschieden ab. „Wir haben super mitgehalten. Meine Mannschaft hat zwei der besten Spiele der letzten zwölf Monate gemacht“, freute sich FVL-Trainer Michael Wölfle. Sein Team lag gegen die SG Baienfurt schon nach 19 Minuten mit 0:1 zurück. Nico Weishaupt glich bereits sechs Minuten später für die Gastgeber aus, ehe Murat Kocygit in der 39. Minute für den verdienten Siegtreffer sorgte. „Gegen den FC Isny sind wir auch in Rückstand geraten. Der Ausgleich durch Abdulsamet Yacizi war dann aber hochverdient und wir hätten am Ende sogar noch gewinnen können“, sagte der Trainer des FV Langenargen.

Dass es mit dem Sieg doch nicht klappte, lag daran, dass Murat Kocygit einen Foulelfmeter nur an den Pfosten setzte. Im dritten 45-Minuten-Spiel des Abends schlug der FC Isny die SG Baienfurt durch Tore von Marcus Weber und Tolga Korkmaz mit 2:1. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte in der 18. Minute Kilian Mützel.

„Zuerst war ich skeptisch, ob wir gegen Baienfurt und Isny überhaupt bestehen können. Nach den beiden Spielen schaue ich aber sehr optimistisch nach vorne“, sagte Michael Wölfe. Die Pokalspiele der 1. Mannschaft des FVL beim SC Friedrichshafen und der 2. Mannschaft zu Hause gegen den SC Bürgermoos am kommenden Mittwoch passen dem Langenargener Coach gut in die Vorbereitung hinein, „denn im Pokal können wir unter Wettkampfbedingungen testen, wie weit wir tatsächlich schon sind“, erklärte abschließend der Trainer des Aufsteigers.