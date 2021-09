„Froh, wieder ins Auto zu steigen“ – Die Rennpause für Tim Zimmermann endet am Nürburgring

Sein letztes Rennen ist nun schon insgesamt vier Wochen her. Tim Zimmermann verabschiedete sich nach Spa in die Pause – sie hat dem Langenargener Rennfahrer gut getan. Jetzt endet die Rennpause: Am kommenden Wochenende steigt Zimmermann wieder in seinen Lamborghini Huracán GT3. Zusammen mit Kikko Galbiati und Clemens Schmid startet der 24-Jährige am Nürburgring. Beim dreistündigen Rennen in der GT World Challenge am Nürburgring will er wieder angreifen.

„Wir schauen jetzt von Rennen zu Rennen und werden alles geben, nochmal gute Ergebnisse einzufahren“, sagt Zimmermann vor dem Event auf der Traditionsstrecke in der Eifel. Er sieht sich nach vielen Enttäuschungen in der bisherigen Saison in der Lage, eine starke Leistung abzurufen. „Ich bin froh, wieder ins Auto zu steigen“, meint der Grasser-Pilot, der nach dem Rennen in Spa und einem Abflug im Lamborghini Huracán GT3 in einer schnellen Kurve der Strecke erst einmal andere Gedanken hatte. „Ich musste erst einmal diesen Einschlag aus dem Kopf bekommen und meine Prellungen auskurieren.“

Rennen am Sonntag startet um 14.45 Uhr

Dies ist ihm gelungen und er möchte am Nürburgring wieder zeigen, was in ihm steckt. Die Ampel des dreistündigen Rennens am Sonntag schaltet um 14.45 Uhr auf Grün. Dabei wird sich Zimmermann den Lamborghini mit der Startnummer 16 mit dem Italiener Galbiati und dem Österreicher Schmid teilen. Die GT World Challenge nutzt für Ihre Rennen den kompletten Grand-Prix-Kurs inklusive der langen Variante mit der Dunlop-Kehre. „Hier sind viele gute Fahrer am Start, wir wissen noch nicht genau, was uns erwartet. Aber wir freuen uns alle drei auf dieses Rennen“, sagt Zimmermann.