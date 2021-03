Friedhofsanierung läuft nach Plan

Zu früh gefreut: Der Bad Saulgauer Einzelhändler Baykal Ünal hat am Dienstag Hygieneartikel in sein Produktsortiment aufgenommen und sein Gewerbe zum Drogeriegeschäft umgemeldet, um dadurch sein Modegeschäft Punkt Männersache im Lockdown wieder aufmachen und weiterhin Ware verkaufen zu können. Doch am Dienstagnachmittag schob das Wirtschaftsministerium dem Einzelhandel in Baden-Württemberg einen Riegel mit der Begründung vor, dass eine Erweiterung des gewöhnlichen Sortiments unzulässig sei.