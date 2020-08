Freude beim ESC Langenargen: Ein Toptransfer und ein Rekord beim Montfortcup

Es ist wahrlich kein gewöhnliches Geburtstagsfest, das die Eisstockschützen des ESC Langenargen in diesem Jahr feiern. Zum einen stellt sich der ESC im 60. Jahr seines Bestehens der Herausforderung in der aktuell schwierigen Corona-Zeit ein reguläres Turnier unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregelungen zu veranstalten. Zum anderen gibt es eine Rekordanzahl an Meldungen für dieses Turnier mit hochkarätigen Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Am Samstag, 8 Uhr, startet das Herrenturnier mit dem stärksten Teilnehmerfeld aller Zeiten, wie der Verein schreibt. Neben dem dreifachen Montfortcup-Sieger und Ex-Staatsligist SC Breitenwang aus Tirol sind mit Stuttgart-Vaihingen und dem TSV Peiting gleich zwei aktuelle Champions-League-Teams mit am Start. Auch aus der Schweiz hat sich mit dem mehrmaligen Schweizer Meister ESC Am Bachtel ein Hochkaräter angemeldet. Als große Unbekannte gesellt sich erstmals der SV Weichs aus Oberbayern dazu. Weitere starke Teams kommen aus Bad Wörishofen, Hörbranz, Dornbirn, Lustenau, Hard und Seltmans.

Auch der Gastgeber aus Langenargen will ganz vorne mitmischen und hat sich kurz vor dem Turnier nochmals mit einem spektakulären Neuzugang verstärkt. Mit der Verpflichtung des 24-jährigen Marcel Porst aus Wetzlar ist ESC-Sportwart Raffael Tomasi ein echter Coup gelungen. Porst ist mehrfacher Hessenpokalsieger und Hessenmeister, sowie vielfacher Sieger der Bundesliga-West im Einzel- und Mannschaftswettbewerb. Bereits 2013 wurde er deutscher Meister U19 und empfahl sich dadurch erstmals für die Nationalmannschaft U19 mit der er 2015 Vizeeuropameister wurde. In den folgenden Jahren dominierte Porst auch in den U23 Wettbewerben, wo er mehrmals die deutsche Meisterschaft im Zielwettbewerb gewann. Der große Wurf gelang dem Wetzlarer Kaufmann für Tourismus und Freizeit dann im letzten Jahr, als er mit der Nationalmannschaft U23-Europameister im Mannschaftswettbewerb wurde. „Sowohl als Mensch, wie auch von seiner Spielposition passt er optimal zu uns und wird uns nochmal stärker machen“, freut sich Tomasi über den Neuzugan, der am Wochenende beim Montfortcup erstmals für Langenargen antreten wird.

Der Sonntag, ab 9 Uhr, gehört den Mixed- und Duo-Teams. Besonders der Duo-Wettbewerb verspricht Hochspannung, da auch hier Topteams am Start sind. Hier gilt es vor allem den hessischen Spitzenverein RSV 1929 Büblingshausen zu schlagen, wer Turniersieger werden will. Dies werden die Teams aus Krefeld, Bad Nauheim, Arzl im Pitztal, Nenzing, Dornbirn, Hörbranz und Bludenz, Vorjahressieger Lustenau und der ESV Friedrichshafen versuchen.

Die Turniere werden auf den Pflastersteinbahnen im Sportzentrum Langenargen ausgetragen und enden an beiden Tagen gegen 15Uhr. Interessierte Zuschauer finden genug Platz um das Spielfeld herum, um die nötigen Abstandsregeln einzuhalten.