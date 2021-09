Freude bei den Eisstockschützen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass es sich bei den Eisstockschützen gut aushalten lässt, weiß nun auch das Team des Langenargener Steuerbüros Bücheler Keller Zodel und Kollegen. Die Belegschaft war im Rahmen einer Firmenfeier der Einladung der Eisstockschützenclubs Langenargen (ESC) gefolgt, sich deren Sport genauer anzusehen und bei einem kleinen Turnier natürlich auch selbst auszuprobieren. Übrigens kamen die Steuerprofis nicht mit leeren Händen: „Wir wissen zu schätzen, was wir an Euch haben“, so Erhard Bücheler, der ESC-Chef Alfons Göppinger einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 800 Euro überreichte und damit gleich noch zum Geburtstag „60+1“ gratulierte, den der ESC jüngst gefeiert hatte. Für Buzzy Göppinger, die gute Seele des Vereins, gab es einen Blumenstrauß.

Nach einer kurzen Einführung in die Vereinsgeschichte und den Sport ging’s dann auch gleich los: Vier Teams wetteiferten um den Firmenpokal, bevor sie sich mit einem leckeren Essen von Martin Göppinger verwöhnen ließen.