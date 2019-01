Freie Wähler treffen sich im Musiksalon Hirscher

Die Freie Wählervereinigung Langenargen (FWV) bereitet sich auf die Gemeinderatswahl im Mai dieses Jahres vor und sucht dafür Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich in der Gemeinde engagieren wollen. Die FWV wird am Montag, 28. Januar, im Musiksalon Hirscher eine öffentliche Veranstaltung abhalten, teilt die Freie Wählervereinigung mit. Beginn ist um 19 Uhr.

Der Abend im Musiksalon Hirscher steht unter dem Motto „Kommunalwahl – bring Dich ein“. Mitglieder der FWV-Fraktion werden über aktuelle Projekte informieren und von ihrer Arbeit im Langenargener Gemeinderat berichten.

Die FWV wollen bei der anstehenden Kommunalwahl eine altersdurchmischte Liste mit einem hohen Frauenanteil an den Start bringen. „Seit Jahrzehnten machen wir gerechte und ausgewogene Gemeindepolitik für alle Einwohnerinnen und Einwohner in Langenargen. Wir sind politisch und finanziell unabhängig von Parteien und Verbänden“, schreibt die Vereinigung in einer Pressemitteilung.

Alle interessierten Bürger sind zu der Veranstaltung am Montagabend eingeladen, wie Franktionsvorsitzender Hans-Günther Moser schreibt.