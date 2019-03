Zwischen Mückle und Gießenbrücke entsteht bis zum Sommeranfang ein etwa ein Kilometer langer Rad- und Gehweg. Am Dienstag haben sich die Bürgermeister Daniel Enzensperger aus Kressbronn und Achim Krafft aus Langenargen mit Vertretern des Landratsamtes Bodenseekreis und der Firma Dobler zum Spatenstich des eine Millionen Euro teuren Projektes getroffen.

„Es ist schön und nicht selbstverständlich zu hören, dass die Bauarbeiten rund zwei Wochen eher angefangen haben, als geplant. Hier dürfen sich die Bürger, aber auch Touristen auf eine tolle und wichtige Maßnahme für Radler und Spaziergänger freuen“, sagte Tobias Gähr vom Straßenbauamt. Die Arbeiten für den neuen Rad- und Gehweg entlang der Kreisstraße 7706 auf einer Länge von etwa 800 Meter zuzüglich 130 Meter asphaltierter Wirtschaftsweg sind voll im Gange. Wie Tobias Gähr erklärte, soll das Projekt bei entsprechendem Wetter bis Juni fertig sein. Das neue Verbindungsstück sei eines von mehreren Bausteinen der Radverkehrskonzeption des Bodenseekreises, das vom Kreistag 2016 auf den Weg gebracht wurde.

„An dieser Stelle gilt heute unser Dank der tollen Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Gemeinden Kressbronn und Langenargen, aber auch der vorbildlichen Kooperation mit den Grundstückseigentümer, ohne deren Mitwirken die Realisierung in dieser Form nicht umsetzbar gewesen wäre“, so Gähr. Bürgermeister Daniel Enzensperger sah die Entscheidung, den Geh- und Radweg endlich umzusetzen, als wichtiges Signal: „Beide Gemeinden profitieren davon. Schließlich gilt es, Alternativen zum motorisierten Verkehr zu stärken, was dem Menschen, vor allem aber auch unserer Umwelt zu Gute kommt.“

Sein Amtskollege Achim Krafft führte aus: „Seit zehn Jahren ist man hier am Start. Nun ist es so weit. Mein Dank gilt den Entscheidungsträgern an den maßgebenden Stellen, die sich für eine deutliche Verbesserung der Radwegeinfrastruktur im Kreis und somit auch hier bei uns eingesetzt haben.“ Für die relativ kurze Strecke werde viel Geld in die Hand genommen, was auch in Langenargen kontrovers diskutiert worden sei. Am Ende stehe allerdings ein deutlicher Mehrwert in puncto Sicherheit – vor allem bei diesem hohen Verkehrsaufkommen. Das Land übernehme 275 000 Euro und der Landkreis 125 000 Euro sowie 50 Prozent der Kosten des Eigenanteiles.

„Ohne dieser Gelder wären Kressbronn und Langenargen aus dem Rennen gewesen“, betonte Krafft, der anmerkte, dass im Zuge der Arbeiten neben der Sanierung von Entwässerungssystemen auch Leerrohre für einen späteren Breitbandausbau installiert würden. Tobias Gähr versprach: „Der Landkreis wird auch in Zukunft Schritt für Schritt die nachhaltige Mobilität fördern und den Radverkehrsanteil mit Tatkraft erhöhen, sowohl für den touristischen als auch für den alltäglichen Verkehrsteilnehmer.“