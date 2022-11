Folkkonzert mit Broom Bezzums im Münzhof

Im Rahmen ihrer „Winter Carol Tour“ machen die Broom Bezzums auch in Langenargen halt. Am Mittwoch, 7. Dezember, ist die Band, welche zu den aufregendsten und originellsten Folkbands in Deutschland gehört, um 20 Uhr im Münzhof Langenargen zu Gast.

Mit ihrer zeitgenössischen Interpretation von Folkmusik haben sie bereits dreimal den deutschen Rock- und Pop Preis gewonnen. Die geborenen Entertainer singen aus dem Herzen und spielen aus der Seele – darum springt der Funke auf jeden Zuschauer bis zur letzten Stuhlreihe über. Die beiden Energiebündel Mark Bloomer und Andrew Cadie zelebrieren eine energische, un-terhaltsame und musikalisch aufregende Live-Show, mit viel Witz und einem unerwartet vollen Sound. Sie berühren gleichzeitig das Herz, stimmen nachdenklich und laden zum Tanzen ein. Jedes Jahr zu Weihnachten gehen die Broom Bezzums zusammen mit der bezaubernden Sängerin Eileen Healy auf „Winter Carol Tour“. Bei dieser Tour interpretieren sie jahreszeitlich inspirierte Traditionals aus England, Irland und Schottland, ganz ohne Kitsch und dafür erfrischend – das etwas andere Weihnachtskonzert, heißt es in der Pressemitteilung.

Karten sind erhältlich in der Tourist-Information Langenargen sowie an allen Reservix- Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Sie kosten 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Reservix-Vorverkaufsstellen gibt es bei der Tourist-Information Langenargen telefonisch unter 07543 / 93 30 92 oder übers Internet.