Förderverein Musikschule wählt neuen Vorstand

Der Förderverein der der Musikschule Langenargen hat einen neuen Vorstand.

Konnte der Förderverein im Jahr 2019 noch zahlreiche Aktivitäten der Musikschule Langenargen finanziell unterstützen, wie zum Beispiel die Fahrt des Jugendblasorchesters in den Europapark Rust, die Vororchesterfahrt nach Ravensburg, die Veranstaltung „Jugend musiziert“, das Adventskonzert und die Nikolausfeier, mussten im Jahr 2020 coronabedingt viele Veranstaltungen entfallen.

Im Sommer 2020 organisierte der Förderverein unter seiner Vorsitzenden Petra Paust ein Gartenkonzert für die Bewohner des Spitals als kleine Abwechslung im Coronaalltag. 2021 fand mit Unterstützung des Fördervereins in kleinem Rahmen eine Musiknacht statt. Außerdem konnte der Verein dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden wieder mehrere Instrumente für den Unterricht an der Musikschule erwerben. So freuen sich die Musikschüler zusammen mit ihren Lehrern über eine neue Posaune sowie zwei Tigeroboen für die Jüngsten. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Der neue Vorstand hofft auf ein „normales“ Jahr 2022 mit vielen musikalischen Höhepunkten und Veranstaltungen.