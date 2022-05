Flip, Ollie, Bomb Drop: Skater messen sich in neuer League am See

Höchste Zeit für einen U-Turn: Lange Zeit ging wegen Corona fast gar nichts. Um das schleunigst zu ändern, haben Kinder- und Jugendbeauftragte vom Bodensee die Lake Skate League gegründet. Die Auftaktveranstaltung im Langenargener Skatepark vor einer Woche kam sehr gut an: Mehr als 60 Fahrerinnen und Fahrer zeigten, was sie in Sachen Tricks, Sauberkeit, Kombination draufhaben. Der nächste Wettbewerb findet am Samstag, 25. Juni, in Lindau statt.

Um genau zu sein, traten auf der Anlage in Langenargen 29 Skater und 33 Scooter-Fahrer unter anderem aus dem ganzen Bodenseekreis, Lindau, Ravensburg, Sigmaringen, Tuttlingen und Stuttgart an.

Idee entstand im Regio-Treff

Der jüngste Teilnehmer war sieben, der älteste 42 Jahre alt. Inklusive Besucher waren mehr als 400 Menschen auf der Anlage. Die Idee zur League entstand im Regio-Treff „Jugendarbeit Bodenseekreis“, ein Netzwerk, in dem sich Jugendhausleiter austauschen. „Wir wollten nach zwei Jahren, in denen wegen Corona nichts passiert ist, endlich wieder etwas auf die Beine stellen“, erzählt Daniel Lenz, Jugendbeauftragter der Gemeinde Langenargen.

Ausgezeichnet: Gewinner der Scooter-Jam-Session in Langenargen mit Judges. (Foto: Valentin Müller)

Bei der Lake Skate League in Langenargen am Start: Ana-Lena Grimm. (Foto: Valentin Müller)

Tapfere Sophia Mösle: Sie ist eine Gewinnerin der Finals, hat sich jedoch drei Minuten vor Schluss den Arm gebrochen. Sophia war bereits auf dem Weg ins Krankenhaus, wurde aber trotzdem nominiert, weil sie gut gepunktet hatte. (Foto: Valentin Müller)

Herausgekommen ist die Lake Skate League mit Veranstaltungen auf fünf Anlagen: Los ging’s in Langenargen am 14. Mai. Die nächste Station ist am 25. Juni Lindau. Es folgen Markdorf am 2. Juli, Kressbronn am 10. September und Friedrichshafen am 8. Oktober. Scooter-Fahrer können nur noch in Markdorf, eventuell in Friedrichshafen starten.

Teilnehmer treten in Gruppen an

Der Vorteil einer Veranstaltungsreihe an verschiedenen Orten: „Die Abläufe sind gleich, und wir können die Aufgaben verteilen“, sagt Daniel Lenz. Mit im Boot ist Lindau Move, ein Verein, der unter anderem auf der Hinteren Insel einen Skate- und Bewegungspark realisiert hat: „Wir profitieren von der Expertise und den Kontakten des Vereins in die Szene, dafür kümmern wir Jugendbeauftragten uns zum Beispiel um die Promotion.“

Und so funktioniert die League: Die Teilnehmer der Wettbewerbe treten in Gruppen in sogenannten Jam-Sessions gegeneinander an und haben zehn Minuten Zeit, um zu zeigen, was sie können. Es wird weder Startgeld noch Eintritt erhoben. Die Einteilung übernehmen Judges, die dann bei jedem einzelnen Starter Tricks, Sauberkeit, Schwierigkeitsgrad oder Kombination bewerten. Die Sieger werden schließlich in den Finals bestimmt.

Ohne Helfer geht gar nichts

Preise wie Griffe, Rollen, Räder, Kugellager, Decks oder T-Shirts bekommen fast alle – nicht zuletzt dank Sponsoren wie Fossy Skateshop und ProAction Scootershop aus Ravensburg. Wer an allen fünf Wettbewerben der League teilnimmt und besonders gut abschneidet, erhält einen Extra-Preis.

Bei der Lake Skate League in Langenargen am Start: Hatto B. Fugel. (Foto: Valentin Müller)

Gewinner der Skate Finals (von links): Birkan Eskan, Ana-Lena Grimm, Philipp Höring, Dominik Pflüger, Tobias Engstler, Hatto B. Fugel und Tim Zepf. (Foto: Valentin Müller)

Die Rückmeldungen, die er von Teilnehmern und Besuchern bekommen hat, seien durchweg positiv gewesen, erzählt Daniel Lenz. Und auch der Jugendbeauftragte selbst ist begeistert: „Stimmung und Organisation waren top.“ Apropos Organisation: 20 Helfer aus Langenargen und Kressbronn packten ehrenamtlich mit an. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stand für den Notfall parat. Foodtruck und Saftbar stillten Hunger und Durst.

Einweihung der neuen Beleuchtung

Und die Aftershow- war dann gleichzeitig Einweihungsparty für die neue LED-Beleuchtung des Langenargener Skateparks, die zum Teil durch eine Crowdfunding-Aktion finanziert wurde. „Die Anlage ist Lux-gesteuert, schaltet sich jeden Abend zur Dämmerung ein und am Ende der Nutzungszeit um 22 Uhr wieder aus“, erklärt der Jugendbeauftragte.

Szene kurz vor Prämierung der Scooter-Jam-Sessions. (Foto: Valentin Müller)

Nach den Finals entspannt sich die Stimmung auf der Skate-Anlage in Langenargen. (Foto: Valentin Müller)

Dass es die Lake Skate League wieder geben wird, scheint klar, „aber vielleicht nicht im Ein-, sondern im Zwei-Jahres-Rhythmus. Wir müssen mal schauen, wie es läuft.“ Damit es läuft, sind vor allem die Jugendlichen gefragt. Daniel Lenz: „Wir von der offenen Jugendarbeit sind die Schnittstellen zu den Möglichkeiten, zur Politik. Um so etwas wie die League umzusetzen, brauchen wir das Vertrauen der Gemeindeverwaltungen, dass die Kids alles richtig machen.“