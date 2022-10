Finissage-Führungen in Langenargen

Am Sonntag, 6. November, bietet das Kunstmuseum Langenargen um 13 und um 17 Uhr zwei Finissage-Führungen an.

Zum Saisonende möchte Kurator Ralf Michael Fischer das Jahresthema „Faszination Wasser“ an markanten Beispielen im gesamten Museum erörtern. Der Betrachtungshorizont soll über die Sonderausstellung über den „expressiven Realisten“ Fritz Steisslinger hinausgehen. Das Augenmerk soll dabei verstärkt auf Werke von Karl Caspar, André Ficus, Hans Purrmann, Mathilde Vollmoeller-Purrmann, Karl Hurm Jan Balet oder Berthold Müller-Oerlinghausen in der Dauerausstellung oder sogar aus dem Depot gelenkt werden, um zu zeigen, wie andere Künstlerinnen und Künstler das flüssige Element als Inspirationsquelle genutzt haben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Anmeldungen per E-Mail an info@museum-langenargen.de werden aufgrund begrenzter Gruppengrößen empfohlen. Für die Teilnahme wird der reguläre Eintritt zuzüglich 3 Euro Führungsgebühr erhoben.