Finale durch Elfmeter entschieden

Zwölf D-Junioren-Mannschaften spielten am letzten Samstag im Sportzentrum Langenargen um den Sieg in der VR-Cup-Vorrunde, dem von den Volks- und Raiffeisenbanken unterstützen verbandsweit durchgeführten Wettbewerb. Nach einem spannenden Finale freute sich der Nachwuchs des TSV Tettnang I über den Sieg über den SV Kressbronn I. Erst ein Elfmeter musste das Spiel dann zugunsten der Montfortstädter entscheiden. Der Nachwuchs vom Gastgeber FV Langenargen hielt in der Gruppe des späteren Siegers lange mit. Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel über die SpVgg Lindau wäre sogar noch theoretisch möglich gewesen, den TSV Tettnang einzuholen, aber es reichte nur zum einem torlosen Unentschieden. „Wir haben viele spannende Spiele gesehen, aber leider fielen nur wenige Tore“, berichtete FVL-Organisator Martin Dillmann. Ein Drittel der Spiele seien mit einem torlosen Unentschieden beendet worden. Die Juniorenleiterin des Gastgebers, Evi Reiner, zeigte sich überwältigt von der Zuschauerresonanz der Veranstaltung: „Es waren über 200 Gäste bei bester und friedlicher Stimmung im Sportzentrum zu Gast. Besser konnte es gar nicht sein“, freute sich die Juniorenleiterin.