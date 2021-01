FFP2-Masken für Bedürftige

Die Gemeinde möchte einheimische Hilfebedürftige unterstützen und versendet in den nächsten Tagen kostenlose FFP2-Masken an Menschen mit geringem Einkommen, erklärt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Die Kosten für die Masken übernimmt die Gemeinde. Hinzu komme eine großzügige FFP2-Masken-Spende aus der örtlichen Montfort Apotheke.

Seit Montag müssen durch die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in einigen Bereichen medizinische Masken wie zum Beispiel FFP2 statt der bisherigen „Alltagsmasken“ getragen werden. Diese Regelung gilt unter anderm in Geschäften, Arztpraxen, Bussen und Bahnen. Die Anschaffungskosten für diese medizinischen Masken sind dabei im Vergleich zu normalen Masken deutlich höher, erklärt die Gemeindeverwaltung. „Mit diesem kostenlosen Hilfsangebot möchte die Gemeinde finanzielle Belastungen mindern und Menschen unterstützen, die für den Kauf von FFP2-Masken nicht die erforderlichen Mittel besitzen“, heißt es in der Mitteilung.

Wer erhält die kostenlosen FFP2-Masken? Anspruch auf die vorerst einmalige Unterstützung haben Personen über 14 Jahre, welche derzeit Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder Grundsicherung im Alter/bei voller Erwerbsminderung beziehen.

Wie viel kostenlose FFP2-Masken erhalte ich? Jede leistungsberechtigte Person erhält drei kostenlose FFP2-Masken.