Feuerwehr findet 95-Jährigen hilflos in der Wohnung

Nachdem eine Familienangehörige am Sonntagmittag einen 95-Jährigen, der in Langenargen wohnt, nicht erreichen konnte, hat sie die Polizei verständigt. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, über den Balkon in die betreffende Wohnung zu kommen, wo sie den betagten Mann hilflos am Boden liegend vorfand. Der 95-Jährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.