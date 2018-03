Langenargen leistet sich eine fette Toilette, die ihren Preis hat. Und das ist auch das Mindeste, was die Gemeinde an diesem erlesenen Standort mit Blick auf den See tun kann. Doch passen Anlage und Standort auch wirklich zusammen?

Der Bürgermeister und die eindeutige Mehrheit des Gemeinderates sind der Meinung: ja. Und die Argumente – zum Spielplatz gehört ein WC – sind nachvollziehbar. Zumindest für den Moment. Denn ebenfalls bereits beschlossen, ist eine Toilette am Uhlandplatz. Und dann ist da ja noch das schmucke, aber alte gelbe Häuschen bei der katholischen Kirche oder das WC im Zugang zum maroden Parkhaus. Macht viele WC-Anlagen, aber keinen Anlageplan.