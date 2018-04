Festspielteam sucht Darsteller für eine Gastrolle

Die Langenargener Festspiele starten diesen Sommer in ihre erste Festspielzeit. Gespielt wird Otfried Preußlers „Der Räuber Hotzenplotz“ von 30. Juni bis 5. August. Die professionelle Besetzung ist gecastet. Die Schauspieler Anetta Dick, Steffen Essigbeck, Birgit Unger und Tobias Wagenblaß werden im Sommer auf der Langenargener Bühne die Rollen des Kinderbuchklassikers zum Leben erwecken. Doch eine Rolle ist noch offen, nämlich die des Wachtmeisters Dimpfelmoser, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Hierfür suchen die Langenargener Festspiele für einen Gastauftritt einen Darsteller im Alter zwischen 35 bis etwa 55 Jahre. Das Besondere ist, dass der Schauspieler gerne auch aus dem Amateurbereich kommen darf. Das Leitungsteam Steffen Essigbeck (Intendanz) und Nadine Klante (Künstlerische Leitung, Regie „Der Räuber Hotzenplotz“) spielten schon länger mit dem Gedanken sich auch mit den regionalen Amateurbühnen zu vernetzen, ist der Pressemitteillung weiter zu entnehmen. Es sei eine gute Möglichkeit, kleine Rollen oder auch Gruppen von talentierten semiprofessionellen Spielern mit in die Produktion einzubinden, so Klante. An dieser Stelle können sich wertvolle regionale Theaterverbindungen aufbauen.

Die Voraussetzung für die Gastrolle ist vor allem Spiel-/und Bühnenerfahrung im Sprechtheater. Weiter sei dem Leitungsteam der Festspiele wichtig, dass der Darsteller aus der Region kommt und die Proben- und Spieltermine wahrnehmen kann: Probentermine: 2. Mai bis 17. Juni (nach Absprache); 18. Juni bis 29. Juni (tägliche Proben). Aufführungstermine: 30. Juni, 16 Uhr, 4./5./11./12./18. Juli, 10Uhr; 15. Juli, 14 Uhr; 22. Juli, 16 Uhr; 1. August, 19 Uhr; 2. August, 10 Uhr sowie 5. August, 16 Uhr. Doch nicht nur auf der Bühne, auch hinter der Bühne wird noch gesucht. „Es fallen vielerlei abwechslungsreiche Aufgaben im Bereich Planung, Organisation und Service an“, so Caroline Wocher, erste Vorsitzende der Langenargener Festspiele. Wer die professionellen Theater-Festspiele mit seinen Kompetenzen aktiv unterstützen möchte, darf sich jederzeit mit dem Verein in Verbindung setzen. Die Vereinsmitglieder erhalten exklusive Vorteile, verspricht der Verein. Das Festspielteam freut sich über weitere Neuzugänge aus der Region und die erste Festspielzeit 2018.

Die Bewerbungsunterlagen für die Gastrolle samt Foto, Lebenslauf sowie einer Übersicht zu den bisherigen Bühnenerfahrungen (unter anderem gespielte Theaterrollen) sind an die E-Mailadresse info@langenargener-festspiele.de an das Leitungsteam Steffen Essigbeck und Nadine Klante zu senden. Bewerbungsschluss ist der 6. April. Das Vorsprechen findet am Wochenende, 7. bis 8. April in Langenargen statt.