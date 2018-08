Fernsehteam tanzt in Langenargen Tango

Film ab! Ein Fernsehteam des Südwestrundfunks hat sich eine Woche lang am Schwäbischen Bodensee umgeschaut, der auch das Thema der Reihe „Expedition in die Heimat“ sein wird. Unter der Moderation von Annette Krause und der Regie von Joachim Schmid entsteht so ein buntes Bild von der Region. Ein Thema: Tangotanzen in Langenargen.

Drehort war das Schloss Montfort, in dem regelmäßig Tangoveranstaltungen stattfinden, die längst kein Geheimtipp mehr sind. Daher war die Milonga, die der SWR besuchte, besonders ausgeleuchtet. Kamerastative standen herum, und weitere Utensilien für die Fernsehproduktion waren überall zu sehen. Aus aufnahmetechnischen Gründen mussten sich die vielen Tanzpaare zunächst ohne Musik bewegen. In der Luft schwirrte eine große Kameradrohne, die auch die Tänzer auf der Schlossterrasse einfing.

Fürs Gespräch durften Tanzlehrer Fabio Fasulo aus Ravensburg und der Langenargener Veranstalter und Organisator der Milongas im Schloss, Wolfgang Kallina, vor die Kamera. Im Anschluss wagte Moderatorin Annette Krause sogar ein paar Tanzschritte mit Wolfgang Kallina. „Das Wetter hat mitgespielt, das ist sehr gut“, sagte der Veranstalter im SZ-Gespräch. Denn so habe man die Terrasse mit dem phantastischen Panoramablick nutzen können.

Nach knapp drei Stunden war das Kamerateam verschwunden, und die Tangueros und Tangueras tanzten zu Tangos, Milongas und Valses, aufgelegt von der legendären 80-jährigen Stuttgarter Tango-Pionierin Ute Frühwirth. Die Frau, die vor 35 Jahren den Tango ins Schwabenland brachte, hat sogar alte Schellackplatten aus Buenos Aires mitgebracht. So genoss das Publikum auch ohne Fernsehkameras den Sommerabend mit argentinischem Flair und bester Stimmung im Schloss.

Das Fernsehteam war unter anderem noch beim Tettnanger Hopfenwandertag und im Hopfenmuseum dabei und hat sich im Naturschutzzentrum in Eriskirch die Vielfalt der Insekten- und Pflanzenwelt angeschaut. Über den Drehtermin im Langenargener Craft-Beer-Shop „Komprobier“ berichtet die Schwäbische Zeitung gesondert.