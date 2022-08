Feriencamp des FV Langenargen wieder erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über fünfzig Kinder hatten im Sportzentrum Langenargen beim Fußball-Camp des FV Langenargen eine Woche trotz der hohen Temperaturen großen Spaß. Täglich von neun bis 16 Uhr wurden die fußballbegeisterten Jungs und Mädchen von FVL-Juniorenleiter Evi Reiner und ihrem Team durchgehend betreut. Eingeteilt in kleine Alters- beziehungsweise Leistungsgruppen standen Trainingseinheiten zu Technik, Taktik und Motorik auf dem jeweiligen Tagesprogramm. Kleine Spiele zwischendurch lockerten die Einheiten auf. „Wir haben in diesem Jahr als besonderen Programmpunkt auch Regelkunde mit aufgenommen, was bei den Kindern sehr gut ankam,“ freute sich Evi Reiner. Die Langenargener Landesliga-Schiedsrichterin Svenja Neugebauer hatte sich die Zeit genommen, ihr Wissen an die Kinder weiterzugeben. Regelmäßig wurden Pausen eingelegt, in denen die Kinder etwas trinken und sich mit frischem Obst versorgen konnten. Das gemeinsame Mittagessen rundete das Programm ab. Am letzten Camp-Tag wurden kleine Wettbewerbe durchgeführt, in denen die Kinder den Jonglierkönig, den Elfmeterkönig oder den Torwandkönig ermitteln konnten. Mit einem Abschlussgrillen mit den Eltern und der Vergabe von Pokalen, Urkunden und Preisen aus der Hand von FVL-Vorstand Nicolai Schlotmann endete die kurzweilige Woche. „Wir werden das Camp sicher im nächsten Jahr wieder veranstalten“, kündigte die nach der anstrengenden Woche sichtlich müde, aber aufgrund der strahlenden Kinderaugen zufriedene Juniorenleiterin des FVL an.