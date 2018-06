„Feierware Jazzband“ jazzen beim Summer Jam

Proppenvoll zeigte sich am Samstagvormittag der Münzhof-Vorplatz in Langenargen. Grund war der Auftakt zur beliebten Summer Jam-Reihe mit zünftigem Frühschoppen. Mit der weit über die Region hinaus bekannten Formation „Feierware Jazzband“ gastierten zum Auftakt der schon traditionellen Veranstaltungsserie sechs Musiker, die mit unglaublicher Spielfreude und mitreißendem Sound den Jazz und die Schlager der 20er- und 30-Jahren zu neuem Leben erweckten, wobei die Protagonisten weitestgehend auf elektronische Unterstützung verzichteten. Dabei begeisterten die Musiker mit ihren ausgefeilten Bläsersätzen, einer ansteckenden Rhythmik sowie mit ihrer breiten, eingestreuten Mischung verschiedener Stilelemente samt packenden Arrangements. Die nächste Summer Jam -Veranstaltung mit der Imperial Jazzband findet am 7. Juli von 10.30 bis 13 Uhr statt. Foto: Andy Heinrich (ah)