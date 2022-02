Fehlender Biss: HSG Langenargen-Tettnang trotz Sieg unzufrieden

Die Handballer der HSG Langenargen-Tettnang haben ihren neunten Saisonerfolg gefeiert. Beim Vorletzten HSG Illertal gab es am Samstag einen 25:23 (12:10)-Sieg, der das Herz allerdings nicht gerade erwärmte. Nach dem Spiel überwog beim Tabellenzweiten der Bezirksklasse die Unzufriedenheit über die eigene sehr dürftige Leistung.

Für einen souveränen Erfolg waren die Voraussetzungen eigentlich gegeben. Mit Illertal traf Langenargen-Tettnang auf einen der schwächeren Gegner in der Liga, dazu war der Aufstiegsaspirant gut besetzt. Bis auf Nils Teichmann und Alexander Merath hatte das Team von Clemens Balle in der Sporthalle in Dietenheim alle Spieler an Bord.

Aufopferungsvolle Illertaler

Schon in den Anfangsminuten ließ sich aber erahnen, dass die Partie wohl eher spannend sein wird. Das Spiel startete zerfahren, Langenargen-Tettnang setzte sich kaum in den Eins-gegen-eins-Situationen durch und kassierte zudem leichte Gegentore. „Aufopferungsvolle Illertaler haben uns das Leben schwer gemacht“, sagte Gästecoach Clemens Balle. Dennoch geriet seine Mannschaft letztlich nie in Rückstand – mit 12:10 für Langenargen-Tettnang ging es in die Pause.

Als Ziel setzte sich der Tabellenzweite, seine Leistung in der zweiten Halbzeit zu verbessern. Doch das gelang nicht wirklich, wie der unzufriedene Balle analysierte: „Mir hat ein wenig die Einstellung gefehlt und der Biss, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen.“ Nichtsdestotrotz stellte Langenargen-Tettnang die Weichen in den ersten zehn Minuten nach der Halbzeit auf Sieg. „Durch mehrere schöne Spielzüge und Ballgewinne in der Defensive konnten wir den Vorsprung ausbauen. In der 40. Minute stand es nun 17:11 für uns“, heißt es in der Mitteilung der Langenargener.

Wenig Selbstvertrauen getankt

Die Gastgeber bäumten sich aber noch einmal auf und kamen wieder heran. Am Auswärtssieg des Balle-Teams war aber nichts mehr zu rütteln: Das Spiel endete mit 25:23 für den favorisierten Gast. „Wir konnten mit diesem Sieg kaum Selbstvertrauen tanken für die kommenden Spiele, das ist so ein wenig der Wermutstropfen. Aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass wir die beiden Punkte eingefahren haben“, sagte Balle.

Ihre nächste Aufgabe hat die HSG Langenargen-Tettnang am Donnerstag um 20.30 Uhr. Auswärts treten sie beim aktuellen Tabellensiebten SC Vöhringen II an. Das Hinspiel verloren die Handballer vom Bodensee.