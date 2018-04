Favoriten setzten sich in Langenargen durch

Satte Sonne, Spaß und super Stimmung prägten einmal mehr das Jedermannturnier der Eisstockschützen das im Sportzentrum Langenargen ausgetragen wurde. Der Vorsitzende Alfons Göppinger freute sich über die Rekordteilnehmerzahl von 20 Mannschaften, die in zwei Gruppen um den Einzug ins Wanderpokal- und Schwarzwurst-Finale kämpften.

In der Gruppenphase hatten die Favoriten Buzzy's Buaba aber mit dem Angelsportverein einen zähen Gegner, der ebenfalls nur ein Spiel verlor, aber mit der deutlich schlechteren Stockquote den Sprung ins Finale verpasste. Als große Überraschung durfte man durchaus die Platzierung der mit originellem Outfit gekleideten Ladies von „Fortuna Arguna“ sehen, die sich mit Rang drei in der Gruppe B noch vor die austrainierten und hochgehandelten Teams vom Finanzamt, der Sportfreunde Oberdorf und dem Fanfarenzug schoben. Sehenswert und unterhaltend auch die Zopfbrotschieber von Gierers Lädele in Oberdorf, die mit Rang fünf zudem noch eine achtbare Platzierung herausschossen.

Starke Leistung

In der Gruppe A war der Verlauf im oberen Tabellendrittel von Anfang an relativ unaufgeregt, aber dennoch überraschend. Denn das von Fabian Frick formierte Team Beckenstoßer, erstmalig beim Jedermannturnier dabei, übernahm gleich zu Beginn des Turniers die Tabellenführung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr ab. Einzig das Team von Looping Louie konnte den Beckenstoßern eine Niederlage hinzufügen, was ihnen aber nichts mehr half, da sie zuvor schon unkonzentriert gegen den Kulturverein verloren.

Damit verspielte Looping Louie, wie schon die Jahre davor, den Einzug ins Finale und musste sich am Ende wieder mit Gruppenrang zwei begnügen. Die lockere Truppe vom Kulturverein schaffte Rang drei vor den Jedermannturnern und Hexen-herren.

Deutlich spannender ging es am Tabellenende der Gruppe A zu. Hier wechselten sich die Kandidaten um den Einzug ins Schwarzwurstfinale permanent ab. Zwischen dem DRK, dem Fußballverein LA und dem Senioren Mix der SBS entwickelte sich ein regelrechter Kampf um den letzten Platz, den sehr überraschend die Fußballer erreichten. Das Spiel um den allerletzten Platz wollten die Fußballer dann aber doch nicht verlieren und so überließen sie am Ende den Hexendamen, Letzter der Gruppe B, die tröstende, wie auch begehrte Schwarzwurst.

Im Finale um den Wanderpokal gab es dann eher weniger Spannung, denn ‚Buzzy's Buaba‘ mit den Spielern Henning Iffland, Ralf Kübler, Jürgen Schöner und Rolf Waldinger spielten souverän ihre langjährige Finalerfahrung aus.

Die jungen und unerfahrenen Beckenstoßer konnten unter der Beobachtung der zahlreichen Zuschauer ihr Können nicht abrufen und verloren deutlich.