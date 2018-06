FAMS-Schüler befassen sich Luina, der Seejungfrau

Bei den diesjährigen Literatur-Projekttagen haben sich die Buben und Mädchen der Langenargener Franz-Anton-Maulbertsch-Schule mit dem Kinderbuch „Luina – Die Seejungfrau erobert den Bodensee“ von Sabine Kleiner beschäftigt. Die Kinder befassten sich intensiv mit den Abenteuern der mutigen Nixe Luina aus der Unterwasserstadt Koranja und ihrem Menschenfreund Sinan.

Die Erstklässler tobten sich beispielsweise in der Sporthalle in einer Unterwasserwelt nachempfundenen Bewegungslandschaft aus und sammelten neue Erfahrungen im szenischen Spiel, wie die Schule mitteilt. Die Kinder der zweiten Klassen erkundeten auf den Spuren von Luina die Stadt Friedrichhafen und lernten dabei so einiges über die Geografie des Bodensees und ihrer Heimat. In der Klassenstufe 3 ist ein gemeinschaftliches Kunstwerk zum Buch entstanden, bei dem die Kinder neben Acrylfarben auch gesammelte Naturmaterialien verwendeten. Die Viertklässler entwickelten kurze Videosequenzen zu selbst geschriebenen Geschichten.

Ein Höhepunkt der Projekttage stellte die Autorenlesung von Sabine Kleiner und der Illustratorin Stefanie Steinmayer dar, die sich durch eine fantasievolle Inszenierung auszeichnete. Die Kinder waren begeistert von dem farbenfrohen Bühnenbild und lauschten gespannt der Aufführung. Mit einem „Seeschun“, was in der Sprache der Unterwasserwelt so viel bedeutet wie „Auf Wiedersehen“, verabschiedeten Sabine Kleiner und Stefanie Steinmayer die Grundschüler der FAMS.