Familientreffs sorgen für farbenfrohes Miteinander

Farbenfrohes Miteinander: Die Familientreffs haben die Aktion „buntes Schaufenster“ ins Leben gerufen. Mit Erfolg: Laut Pressemitteilung haben mehr als 40 Kinder Osterbasteleien abgegeben, die seit ein paar Tagen die Einrichtungen schmücken.

Margrit Wahl bastelte zuerst in jedes Fenster der Treffs einen Osterhasen. Jeder, der wollte, durfte ein buntes Ei oder irgendetwas Österliches beisteuern und in die Briefkästen der Familientreffs werfen. Mit den kleinen Kunstwerken schmückten dann Petra Flad, Leiterin der Einrichtung in Langenargen, ihre Eriskircher Kollegin, Simone Neurohr, und Mitarbeiterin Margrit Wahl die Fenster. „Jetzt können die Kinder daran vorbei spazieren und stolz sagen: „Das Bild oder das Ei ist von mir“, heißt es in der Mitteilung.

Und das tun die Kleinen offenbar auch: Eine ältere Dame habe erzählt, dass ihr Enkel regelmäßig das bunte Fenster anschauen will und immer wieder Neues entdeckt, berichtet Margrit Wahl. So habe der Familientreff in den durch Corona grauen Alltag etwas Fröhliches gebracht. Für ihren Einsatz bekamen alle Mitwirkenden eine kleine Belohnung vom Osterhasen

Die Treffs bleiben auch im Lockdown mit den Familien verbunden: „Wir sind für Gespräche per Telefon oder auch mal zu einem Spaziergang mit einem Haushalt bereit. Kleine Zoom-Veranstaltungen werden gut angenommen“, teilt Margrit Wahl mit. In der Fasnet habe es ein Treffen im Internet mit einem kleinen Zauberer und einen Tanz vor dem Computer gegeben, „alle waren im Kostüm. Wir müssen in dieser Zeit sehr kreativ sein. Aber es ist schön und auch sehr wichtig, dass wir mit den Familien in Kontakt bleiben.“