Familientreff erkundet das Fischereimuseum Langenargen

Fachkundig und mit viel Freude hat Rainer Berg, langjähriger Leiter der Fischereiforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg, zwei Familiengruppen durch die Erlebniswelt der Fischerei geführt. Im Fischereimuseum Langenargen gab es für die Familien des Montagstreffs mit der Gruppenleitung Margrit Wahl viel Spannendes zu entdecken, schreibt der Familientreff in einer Mitteilung. In großen Schauaquarien konnten die Besucher verschiedene Fische beobachten. Nicht nur Felchen, Kretzer und Hecht bevölkern den Bodensee, sondern noch rund 30 weitere Fischarten. Auch lernten die Kinder und Eltern historische Fangmethoden mit alten Fischereigeräten kennen und erfuhren Neues über eine umweltgerechte und nachhaltige Fischerei am Bodensee. Die Kinder gingen voller Begeisterung auf Entdeckungstour durch die sehr anschaulich gestalteten Räume. Mit einem Applaus bedankten sich die Familien für diesen gelungenen und erlebnisreichen Nachmittag. Mehr zu den Angeboten des Familientreffs gibt es bei Petra Flad, Leitung des Familientreffs Langenargen, unter Telefon 01590 / 420 42 45 oder per E-Mail an petra.flad@bodenseekreis.de. Foto: Petra Flad