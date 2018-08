Familien gehen auf Piratenfahrt

In diesen Sommerferien finden in Langenargen wieder die beliebten Piratenfahrten auf der Lädine statt. Die Kinder kommen in Begleitung ihrer Eltern fantasievoll als Piraten verkleidet auf die Lädine, wo sie eine unterhaltsame und interessante Piratenfahrt erwartet. Die bei Familien, vor allem deren Kindern sehr beliebte Piratenfahrt findet in den Sommermonaten insgesamt sechsmal statt. Die Lädinenfahrten dieses Jahres finden noch am Freitag, 31. August sowie letztmalig am 7. September bei gutem Wetter statt.

Anmeldungen sind in der Langenarger Tourist-Info möglich.