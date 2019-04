Familien besinnen sich gemeinsam

Unter dem Motto: „Gott bringt Farbe in unser Leben“ haben 15 Familien aus der Seelsorgeeinheit Seegemeinden und das Vorbereitungsteam rund um Gemeindereferent Konrad Krämer am Samstag einen fröhlich bunten Tag im Familienferiendorf Langenargen verbracht. Laut Pressemitteilung sorgten die Rundumversorgung in der Wohlfühlatmosphäre der Einrichtung sowie das wunderbare Wetter ihren Teil zu einer entspannten Stimmung bei.

Neben kreativen Elementen, wie Fotografieren nach Auftrag, Malen oder dem Kinderschminken, standen auch Gruppenspiele, das Singen von peppigen Mitmachliedern und eine Schatzsuche auf dem Programm. Wichtige Bestandteile des Tages waren aber auch besinnliche Einheiten, wie zum Beispiel eine Traumreise mit zugehörender Familienmassage und der musikalisch farbenfrohe Abschlussgottesdienst. Müde und erfüllt von dem bunten Tag waren sich die Teilnehmer und Teamer der Mitteilung zufolge am Ende alle einig: „Gott bringt Farbe in unser Leben.“