Faltenradio spielt bei Langenargener Schlosskonzerten

Seit 1. Juni darf der Lindauer Pianist, Komponist und Veranstalter Peter Vogel wieder Künstler von Weltformat in Langenargen begrüßen. Nach den ersten drei Konzerten im Rahmen des Sommerfestivals der Langenargener Schlosskonzerte gastiert am Freitag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr das österreichische Crossover-Quartett Faltenradio mit seinem neuen Programm „Respekt“ im Schloss Montfort. Das Quartett ist bereits zum dritten Mal Gast der Langenargener Schlosskonzerte. Die vier erfolgreichen Musiker Alexander Maurer, Alexander Neubauer, Stefan Promegger und Matthias Schorn hatten sich vor einigen Jahren bei einem Bläsertreff im Salzkammergut kennengelernt. Beim gemeinsamen Musizieren erkannten sie, dass jeder der vier jungen Männer nicht nur meisterhaft Klarinette spielen konnte, sondern auch die steirische Harmonika beherrscht. 2009 folgte das erste Konzert, mittlerweile zählt Faltenradio mehr als 260 Auftritte. Auch in ihrem neuen Programm verbinden sie auf ihre einzigartige Weise verschiedenste Musikrichtungen und präsentieren das große Spektrum ihres Repertoires von Bach über Tango und Volksmusik bis zu Eigenkompositionen. Foto: Faltenradio/Lukas Beck