Faltenradio auf Landflucht in Langenargen

Das Crossoverquartett Faltenradio präsentiert am Freitag, 14. August, im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte im Münzhof das Programm „Landflucht“. Das Quartett gibt das Konzert weimal, Beginn ist um 18.30 und um 20.30 Uhr, wie der Veranstalter mitteilt.

Die vier Ausnahmemusiker aus Österreich sind zugleich messerscharf sezierende Kabarettisten, in Volkstänzen bewanderte Akrobaten und Comedians, die für eine gute Bühnenshow die seltsamsten Positionen einzunehmen bereit sind, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „In Langenargen hat Faltenradio eine große Fangemeinde, mit ,Landflucht’ geben sie bereits ihr fünftes Konzert hier am Bodensee“, sagt Veranstalter Peter Vogel.

Zum Faltenradio haben sich vier Musiker zusammengetan, die die steirische Harmonika ebenso virtuos spielen wie ihre Klarinetten: Alexander Maurer ist Dozent für steirische Harmonika an der Hochschule für Musik und Theater in München, Alexander Neubauer ist Klarinettist und Bassklarinettist der Wiener Symphoniker sowie Professor für Klarinette an der Privatuniversität Wien, Stefan Promegger unterrichtet am Musikum Salzburg und Matthias Schorn ist Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker.

Mit „Landflucht“ besinnt sich das Quartett auf seine musikalischen Wurzeln: Zu Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Hannes Wader, Friedrich Gulda, John Williams und Béla Bartók kommen Melodien aus der Volksmusik. Die vier Musiker setzen darauf, dass Volksmusik es wert ist, auf die Bühne gebracht zu werden.