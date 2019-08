Falten, Vielfalt und Philosophie

Das Cross-Over-Quartett Faltenradio lässt musikalische Grenzen hinter sich. Wer ddie besten Interpretationen der Musiker erleben möchte, ist am Freitag, 23. August, 19.30 Uhr, im Schloss Langenargen genau richtig. Interessierte müssen sich allerdings sputen: Laut Vorschau gibt es nur noch wenige Karten für das Schlosskonzert. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr.

Faltenradio ist der steirische Name für das Knopfakkordeon. So nennt sich auch ein ungewöhnliches Ensemble aus Österreich: Wie der Veranstalter schreibt, sind die vier begnadete Instrumentalisten, versierte Kabarettisten und gute Tänzer, nennen ihre Programme „Respekt“ oder „Zoo“ und sind musikalisch so vielseitig wie philosophisch eindeutig. Ihr Programm stellen sie unter ein Motto Leonard Bernsteins: „Die Zukunft unserer Welt wird allen Völkern gemeinsam sein oder sie wird sich als eine sehr unwirtliche Zukunft erweisen.“

In einem Cross-Over-Programm verbindet Faltenradio verschiedene Musikrichtungen und präsentiert ein Repertoire von Bach über Tango, Jazz, Klezmer und Volksmusik bis zu Eigenkompositionen. Sie trauen sich an Schuberts Seelentrost ebenso heran wie an Bernsteins Candide oder Carl Philipp Emanuel Bachs Presto, sie spielen steirische Volksmusik ebenso wie Balkan-Polkas oder Falcos „Rock me Amadeus“. Im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte geben sie ihr „Best of“.

Zum Faltenradio gehören Alexander Maurer, Dozent an der Musikhochschule München, Alexander Neubauer, Klarinettist der Wiener Symphoniker, Stefan Prommeger, Dozent am Musikum Salzburg, und Matthias Schorn, Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker. Die vier Musikanten aus Leidenschaft lernten sich bei einem Bläsertreff im Salzkammergut kennen. Wie es heißt, erkannten sie beim gemeinsamen Musizieren, dass jeder nicht nur meisterhaft Klarinette spiele, sondern auch die steirische Harmonika beherrsche. Nach vielen Proben und Treffen folgte 2009 das erste Konzert.

Mittlerweile zählt Faltenradio mehr als 260 Auftritte, darunter im Wiener Konzerthaus, im Münchner Hofbräuhaus und im Mojo Club in Hamburg. Faltenradio ist Stammgast auf internationalen Musikfestivals wie den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern oder dem Zoa Festival.