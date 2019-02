Fachfirma soll dafür sorgen, dass es in den Bädern läuft

Den Supersommer 2018 im Strandbad zu stemmen, ist für die Gemeinde ein Kraftakt gewesen. Den sie nur leisten konnte, weil immer wieder Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe und zusätzlich gebuchtes Personal aushalfen und die Badeaufsicht übernahmen. Ein Problem, das viele Kommunen kennen: Genügend Fachkräfte sind nicht mehr zu bekommen. Die Folge: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, den Betrieb von Strand- und Hallenbad an die Firma PVM aus Illmensee zu vergeben. Kostenpunkt: 288 500 Euro pro Jahr.

„Es geht nicht darum, die Dienstleistung zu privatisieren“, betonte Bürgermeister Achim Krafft. „Die Gemeinde behält das Heft in der Hand und bestimmt die Parameter.“ Soll heißen: Gestaltung der Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Sonderveranstaltungen oder Vergabe der Gastronomie bleiben kommunale Angelegenheit. Dem Unternehmen werde lediglich eine Dienstleistungskonzession für die Führung der Bäder erteilt. Alternativen sind dem Bürgermeister zufolge, die Öffnungszeiten stark zu reduzieren oder die Einrichtungen zu schließen. Die Argumentation überzeugte nicht alle Gemeinderäte. Gegen den Beschluss stimmte Charlie Maier (SPD), Herbert Tomasi und Gertrud Reiss (ebenfalls SPD) sowie Silke Falch (Grüne) enthielten sich.

Nur eine Bewerbung

In Deutschland machen bekanntermaßen immer mehr Schwimmbäder zu, dafür beherrschen es immer weniger Kinder, sich über Wasser zu halten. Vor allem am Bodensee ein gefährlicher Trend, den die Gemeinde Langenargen dadurch abwenden will, dass sie die Firma PVM mit ins Boot holt, die bereits die Sonnenhoftherme Bad Saulgau, das Höhenfreibad Heiligenberg oder das Freibad Meersburg betreibt. Das Unternehmen mit Sitz in Illmensee im Landkreis Sigmaringen hat sich als einziges auf eine deutschlandweite Ausschreibung beworben und erhielt jetzt den Zuschlag.

Der Vertrag läuft zunächst fünf Jahre. Die Saisoneröffnung 2019 des Strandbades, für das bereits ein Betriebsleiter benannt ist, übernimmt PVM. Der Betrieb kostet Langenargen 266 500 Euro inklusive täglicher Reinigung. Was laut Sitzungsvorlage in etwa dem Betrag entspricht, den die Gemeinde aufbringen müsste, wenn sie das Bad in Eigenregie führen würde. Die Eintrittsgelder bleiben bei der Firma, die eine Pacht in Höhe von 85 000 Euro bezahlt. Für die Betriebsaufsicht des Hallenbades erhält die PVM 22 000 Euro.

Nur zwei Vorteile der Konzessionsvergabe, die Hauptamtsleiter Klaus-Peter Bitzer nannte: PVM kenne das Strandbad, weil Mitarbeiter der Firma dort im Sommer 2018 ausgeholfen hätten. Dazu komme, dass PVM mehrere Bäder betreibe, deshalb über das notwendige Personal verfüge und damit im Notfall jonglieren könne. Für SPD-Fraktionschef Charlie Maier überwogen jedoch die Nachteile: „Ich habe Bauchweh bei dem Gedanken, dass wir nicht in der Lage sind, unser Strandbad ordnungsgemäß zu führen.“

Hans-Günther Moser, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler (FW), erkannte als zentrale Aufgabe der Gemeinde, „in den Bädern für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Wir müssen die Chance nutzen, den Betrieb zu gewährleisten.“ Grünen-Fraktionschef Ulrich Ziebart hätte nach der Ausschreibung gerne mehr Bewerber gehabt, kam aber zu dem Schluss: „Ich denke, wir haben keine andere Wahl. Das Ganze muss funktionieren.“ Silke Falch (Grüne) wollte dagegen nicht glauben, dass es zur Konzessionsvergabe keine Alternative gebe. Ihre Überzeugung: „Outsourcing bringt selten bessere Qualität mit sich.“

Sehr wohl eine Steigerung erwartet CDU-Fraktionschef Ralph Seubert, der überzeugt ist, dass ein Wirtschaftsunternehmen den Bäderberieb besser leisten kann als die öffentliche Hand. Für Susanne Porstner (FW) war die Entscheidung ebenfalls eindeutig: Als Jahreskarteninhaberin freue sie sich, „dass wir ein Strandbad haben werden und dort kein Schild hängt, dass geschlossen ist, weil Personal fehlt.“