Fünftes „Walking-Dinner“ im Schloss Montfort

Zu einem außergewöhnlichen Genussfestival lädt Michael Gürgen am 2. April ab 18.30 Uhr im Rahmen eines Feinschmeckerabends in das Schloss Montfort ein. Gemeinsam mit neun „Südland-Köchen“ erwartet die Gäste eine ideenreiche, verführerische, aber auch spannende Gourmet-Reise in traumhaftem und stimmungsvollem Ambiente. Die SZ verlost dreimal zwei Karten für das kulinarische Spektakel.

Zum fünften Mal lädt Schlosspächter und Gastronom Michael Gürgen in das gräfliche Schloss Montfort zu Langenargen und bittet zur Gaumenschmaus-Veranstaltung der Südlandköche Bodensee-Oberschwaben. „Wir wollen an diesem Abend für die Nachhaltigkeit der Lebensmittel aus der Region ebenso werben, wie für die Qualität unserer frischen und hochwertigen, vor allem aber auch gesunden Lebensmittel“, versichert Michael Gürgen. Dabei stehe nicht die Devise „all you can eat“, sondern das bewusste Genießen im Vordergrund, wenngleich sich die Gäste nach Herzenslust an den Kochstationen bedienen dürfen.

Das Motto des Abends lautet quasi „Walking Dinner“, was zunächst wenig regional klingen mag. Tatsächlich trifft dies jedoch den Nagel auf den Kopf, tischen die Meister der Pfannen, Grills und Töpfe auf allen drei Etagen samt Weinbar nur das Beste und Feinste auf. „Unsere Gäste dürfen sich auf regionale und traditionelle Gerichte ebenso freuen, wie auf wahre Gaumenschmeichler“, betont Njoschi Weber, Veranstalter und Sprecher der Südlandköche.

Beim Genussfestival auf Schloss Montfort richten die Küchenchefs ihre Gourmethäppchen an verschiedenen Kochstationen direkt unter den Augen der 350 zu erwartenden Besuchern an. „Mehr Karten verkaufen wir nicht. Es ist uns wichtig, dass unsere Gäste den Küchenmeistern nicht nur über die Schulter schauen können, sondern sich auch austauschen, sich gerne Tipps und Tricks zu den jeweiligen Gerichten holen“, erklärt Michael Gürgen.

Geht es nach dem Veranstalter und den Protagonisten, soll der Feinschmeckerabend ein Abend der gemeinsamen Kommunikation, des Erlebens werden. „Es gibt eigentlich keine schöneren Räume für unsere Feinschmeckerabende als dieses herrschaftliche Schloss. Hier finden die Köche und vor allem auch die Gäste ausreichend Platz und können während des kulinarischen Genusses tatsächlich lustwandeln“, sagt Njoschi Weber.