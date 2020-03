Existenzsorgen: Gemeinden helfen weiter

Die Menschen in Ellwangen halten sich an die Vorgaben der Behörden und an die Aufrufe der Politik. Das haben die Kontrollen des Gemeindevollzugsdiensts am Samstag und Sonntag gezeigt, wie Bürgermeister Volker Grab sagt. Auch der Mindestabstand von 1,5 Meter werde eingehalten – auf dem Wochenmarkt und in den Supermärkten.

Hütten und Bauwagen sind längst geschlossen. Kontrolliert wurden nach Grabs Worten andere neuralgische Punkte, an denen sich Jugendliche treffen.