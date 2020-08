Exhibitionist belästigt 15-Jährige

Als Exhibitionist hat sich ein bislang unbekannter Mann am Montag einer 15-Jährigen an der Argen in Höhe Oberdorf gezeigt. Nun werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei berichtet, joggte das Mädchen kurz vor 13 Uhr auf dem linken Kiesweg von Langenargen kommend in Richtung Oberdorf, als plötzlich ein Radfahrer im gleichbleibenden Abstand hinter ihr herfuhr. Nachdem sich die 15-Jährige umgedreht hatte, schloss der Mann auf und fuhr neben der Joggerin her. Hierbei bemerkte diese, dass der Unbekannte seine Jogginghose heruntergezogen hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Von dem Exhibitionisten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Etwa 30 Jahre alt, dunkelbraune bis schwarze, zusammen gebundene, längere Haare, trug eine lange Jogginghose und ein Oberteil mit weißen Streifen.