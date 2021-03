Ex-FV-Trainer Reiner Steck geht zum FC Rot-Weiß Salem

Reiner Steck wird neuer Trainer des südbadischen Bezirksligisten FC Rot-Weiß Salem. „In einem sehr gut aufgestellten Verein aktiv mitzuwirken, um gemeinsam erfolgreich zu arbeiten, ist eine motivierende und zugleich sehr interessante Aufgabe“, wird der 49-Jährige aus Langenargen in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Seine neue Aufgabe übernimmt Steck ab Sommer.

Seit 2001 gelangen dem Langenargener mit sieben Vereinen fünf Aufstiege. Mit dem SV Reute stieg Steck in die Bezirksliga Bodensee auf (2001 bis 2003), dann trainierte er den SV Kehlen in der Bezirksliga (2003 bis 2005). Mit dem TSV Berg ging es in die Bezirksliga (2005 bis 2007), mit dem VfB Friedrichshafen in die Verbandsliga (2007 bis 2009), mit dem FC Überlingen in die Landesliga (2009 bis 2011) und mit dem FV Weiler in die Verbandsliga (2012 bis 2015). In der Saison 2016/17 trainierte Steck die U23 des FV Ravensburg in der Landesliga. Seither pausierte der gebürtige Ulmer als Trainer und nutzte die Zeit unter anderem für Praktika beim VfB Stuttgart und bei Werder Bremen sowie zur Weiterbildung zum Gymnasiallehrer.

„Ich möchte einen begeisternden Fußball spielen lassen, damit die Zuschauer gerne ins Stadion kommen“, sagt Steck. In seiner aktiven Zeit spielte Steck unter anderem für den FC Wangen in der Verbandsliga. Der A-Lizenz-Inhaber war außerdem von 2002 bis 2007 Mitglied im Trainerstab des Württembergischen Fußball-Verbandes.