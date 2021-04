Europaauftakt für Tim Zimmermann

Am kommenden Wochenende wird Tim Zimmermann zum ersten Mal in der GT World Challenge zu sehen sein. Zusammen mit dem Italiener Emilian Galbiati und dem Österreicher Clemens Schmid bildet der 24-Jährige ein Trio, das für Grasser Racing an den Start gehen wird. Drei Stunden wird das Rennen im königlichen Park von Monza dauern. Für Zimmermann ist es der Europaauftakt in die Motorsportsaison.

Gute Vorbereitung in den USA

Dass Zimmermann mit dem Lamborghini Huracan umgehen kann, hat er Anfang des Jahres schon in den USA bewiesen. Am Wochenende möchte der Langenargener das nun auch in Europa zeigen. „Die Rennen in Amerika waren eine gute Vorbereitung“, sagt er. „Jetzt freue ich mich, dass es endlich auch bei uns los geht“. „Bei uns“ ist in diesem Fall das italienische Monza. Dort wird Zimmermann im Rahmen der GT World Challenge ins Lenkrad greifen.

Dass es ausgerechnet Monza ist, ist für ihn ebenfalls ein besonderer Umstand. Das Heimatwerk von Lamborghini in Sant’Agata Bolognese liegt nur rund 200 Kilometer von der Hochgeschwindigkeitsstrecke im königlichen Park entfernt. „Das ist natürlich schon eine ganz besondere Sache, mit einem italienischen Auto auf dieser Traditionsstrecke unterwegs zu sein“, gibt Zimmermann zu. „Ich war hier das letzte Mal mit der Formel 4 unterwegs und habe nur gute Erinnerungen an Monza.“

Am Samstag steht das Qualifying an, am Sonntag um 15 Uhr fällt der Startschuss.