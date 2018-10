ESC-Stockschützen fahren zwei Turniersiege ein

Sich gut präsentiert haben sich die Stockschützen des ESC Langenargen am vergangenen Wochenende bei den Duo-Turnieren in Stuttgart und Nüziders. Das teilt der Verein mit.

Markus Lukas, Christian Späthe und Philipp Fritsch spielten beim sehr stark besetzten Balu-Cup in Stuttgart das erste Saisonvorbereitungsturnier auf Eis. Hier sind traditionell viele Topteams aus Deutschland am Start. Das Langenargener Team ging mit Europameister Lukas und den frischgebackenen Deutschen U23-Meistern Späthe und Fritsch ins Turnier und zeigte sich in bestechender Form. Nach elf Siegen hintereinander stand der Turniersieg schon vor dem abschließenden Durchgang fest. Hier fiel die Niederlage gegen den RSV Büblingshausen nicht mehr ins Gewicht. Am Ende mussten die bayerischen Spitzenteams und Verfolger EC Surheim (20:4 Punkte) und FC Penzing (18:6) dem ESC Langenargen (22:2) zum Sieg und dem Gewinn eines Balu-Eisstocks gratulieren.

Im Nüziders (Vorarlberg) gelang den ESC-Vereinskameraden Micki Fuchs, Raffael Tomasi und Rainer Fuchs ein ähnlicher Coup – diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Sie verloren ihr erstes Spiel gegen den ES Sur En und gewannen danach alle restlichen neun Partien gegen vorwiegend schweizerische und österreichische Konkurrenz. 18:2 Punkten bedeutete für die Langenargener auch hier am Ende den Turniersieg vor den Schweizern aus Sur En (16:4) und der SG Bad Grönenbach/Völs.