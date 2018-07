ESC spielt sich in die deutsche Top Ten

Bei den Deutschen Meisterschaften der Stockschützen auf Sommerbahnen im niederbayrischen Plattling starteten am vergangenen Wochenende gleich zwei Herrenteams des ESC Langenargen. Team Morandell hatte sich im Juni als Vizemeister der Bundesliga Südwest direkt qualifiziert. Team Götze durfte als bester Nachrücker für den drittplatzierten SV Böblingen, der seine Meldung zurückziehen musste, an den Start. Am Ende landeten die ESC-Schützen auf Rang zehn und elf.

Neben der extrem schwülwarmen Witterung in der kleinen Sepp-Stadler-Halle machte beiden Teams vor allem der Ausfall ihrer Topschützen Markus Lukas und Philipp Fritsch zu schaffen. 14 Spiele auf höchstem Niveau ohne Auswechselspieler und ohne Support von der Bande waren eine echte Herausforderung, wie im ESC-Bericht steht. Dennoch legte die erste Mannschaft mit Bruno Morandell, Joe Beck, Raffael Tomasi und Florian Morandell mit 6:0 Punkten einen Traumstart hin. Dabei gelang ihnen gleich im zweiten Spiel gegen Stuttgart-Vaihingen die Revanche zur Niederlage und verpassten Meisterschaft in der Bundesliga Südwest. In einem engen Match gelang dem ESC mit dem letzten Schuss ein umjubelter 11:9-Sieg.

Nach einem weiteren klaren Erfolg gegen Krefeld brachten die drei bayrischen Teams aus Hartpenning, Hauzenberg und Peiting mit ihrem kraftvollen, fehlerlosen Spiel dem ESC empfindliche Niederlagen bei. Gegen Eintracht Frankfurt eigentlich überlegen, verlor man dieses Spiel durch individuelle Fehler dann auch noch knapp und ärgerlich.

Mit einem Unentschieden gegen Ebhausen rettete sich das Team vom See in die dringend benötigte Pause. Mit frischem Elan konnte anschließend der Meister der Region West, RSV 1929 Büblingshausen, in einem furiosen Finish mit 20:16 besiegt werden.

Auf dem Boden der Tatsachen

Doch danach holten vier weitere bayrische Teams den ESC wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Dabei spielte der ESC durchaus ganz gut mit und hatte selbst beim 14:18 gegen den späteren deutschen Meister vom FC Ottenzell eine Gewinnchance. Mit dem abschließenden Sieg gegen SCAE Düren und den gesammelten 11:17 Punkten rettete sich Langenargen am Ende auf Rang zehn und die sich vorgenommene Top-Ten-Platzierung.

Auch die ESC-Vereinskameraden Roland Götze, Lothar Nepomuk, Elias Raich und Christian Späthe im zweiten Langenargener Team spielten im Konzert der Großen gut mit. Hier begeisterte vor allem das 18-jährige ESC Nachwuchstalent Christian Späthe mit unglaublicher Treffsicherheit während des gesamten Turniers. Immer wieder kitzelte das Team die bayrischen Cracks mit tollen Aktionen und trotzte sogar zwischendurch dem hoch gehandelten EC EBRA Aiterhofen ein Unentschieden ab. Am Ende hatte Team Götze 9:19 Punkte auf dem Konto und landete auf einem guten elften Platz.

Deutscher Meister wurde der FC Ottenzell der in einem wahren Endspielkrimi den TSV Hartpenning nach Verlängerung im neuen Zielschieß Shoot-out-Modus besiegen konnte.