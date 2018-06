ESC Langenargen wird Vizemeister der Bundesliga Südwest

Einen spannenden Wettkampf haben sich die Stockschützen in der 1. Bundesliga Südwest geliefert, die auf den Bahnen des ESC Langenargen am vergangenen Samstag ausgetragen wurden. Sowohl die Damen, als auch die erste Herrenmannschaft des ESC holten sich die Vizemeisterschaft und damit auch die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, die Mitte Juli in Kühbach und Plattling ausgetragen wird.

Bei den Herren zeichnete sich laut Vereinsmitteilung schon sehr bald ein Zweikampf zwischen dem ESC Langenargen als Titelverteidiger und dem neu zusammengestellten, sehr starken Team aus Stuttgart-Vaihingen ab. Dem Titelverteidiger mit den Spielern Bruno Morandell, Markus Lukas, Raffael Tomasi und Florian Morandell gelang bis zum letzten Durchgang eine bemerkenswerte Siegesserie in der nacheinander elf der zwölf Konkurrenten besiegt werden konnten. Danach kam es im letzten Spiel zum erwarteten Showdown gegen das Team aus Stuttgart-Vaihingen, welches zwar schon ein Spiel verloren hatte, aber in der Stockquote deutlich besser lag. Der ESC musste also zumindest ein Unentschieden zur Titelverteidigung herausholen. In einem von beiden Seiten nervös geführten Spiel behielt Stuttgart-Vaihingen am Ende die Oberhand und sicherte sich mit einem Sieg die Meisterschaft mit 22:2 Punkten, vor dem ESC Langenargen (22:2) und dem Überraschungsdritten SV Böblingen (16:8).

Auch die anderen ESC-Teams überzeugen

Äußert erfreulich war auch das Abschneiden der beiden anderen Langenargener Teams. Roland Götze schaffte es mit seinen Nachwuchsspielern Philipp Fritsch, Elias Raich und Christian Späthe auf den guten fünften Platz und das Team von Ernst Käppeler mit Michael Fuchs, Lothar Nepomuck und Daniel Käppeler folgte direkt auf Rang sechs und sicherte sich damit ebenfalls locker den Klassenerhalt. Eine Enttäuschung gab es für den Vizemeister von 2017 aus Glashütte und dem amtierenden Meister der Wintersaison TSV Neuenstadt, die beide einen rabenschwarzen Tag hatten und mit Mönchweiler, Munderkingen und Friedrichshall den Abstieg in die 2. Liga antreten müssen.

Die ESC-Damen ebenfalls als Titelverteidiger angetreten, machten es fast genauso spannend wie die Männer. Am Ende fehlte auch ihnen gerade mal ein Sieg zur Meisterschaft. Irmgard Käppeler, Isa Beck, Rosi Tomasi und Buzzy Göppinger spielten eine tolle Bundesliga, gaben nur zwei Spiele ab und holten sich mit 12:4 Punkten Platz zwei und damit ebenfalls die Fahrkarte zur deutschen Meisterschaft. Die Meisterschaft der 1. Bundesliga Damen Südwest holte sich überraschend der Friedrichshaller SV mit 14:2 Punkten. Dritter DM- Qualifikant wurde die LEV Baden-Württemberg mit 8:8 Punkten.