ESC Langenargen verpasst knapp die Champions-League

Dramatischer und spannender hätte es für die Stockschützen vom ESC Langenargen bei der deutschen Meisterschaft auf Sommerbahnen in der Stocksporthalle im niederbayrischen Pleinting nicht laufen können: Nach einem furiosen Turnierverlauf hatte es der ESC im letzten Spiel mit dem allerletzten Schuss noch selbst in der Hand, sich auf Rang vier zu schießen, der das sichere Startrecht für die Champions-League im nächsten Jahr bedeutet hätte. Raffael Tomasi, Bruno Morandell, Christian Späthe, Philipp Fritsch und Joe Beck blieb am Ende mit dem fünften Rang der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Dabei schien bereits im ersten Spiel das Vorhaben einer Platzierung im Vorderfeld der 15 teilnehmenden Mannschaften zu scheitern als der ESC die geplanten zwei Punkte gegen Neuenstadt abgab. Mit Wut im Bauch ging es danach gegen Europacupsieger und Champions-League-Finalist Peiting, der sich ein paar Fehlschüsse leistete, die Langenargen eiskalt zum 17:13 Sieg nutzte. Damit war schon die erste Sensation perfekt. Der ESC blieb laut eigener Aussage erstaunlich cool und rang im Anschluss mit dem DJK Aigen am Inn mit 13:10 gleich die nächsten starken Bayern nieder.

Nach einer Niederlage gegen den späteren deutschen Meister aus Oberkreuzberg startete der ESC seinen Lauf: Eintracht Frankfurt (35:5) wurde vom Feld geschossen, der starke West-Meister RSV Büblingshausen (18:10) niedergerungen, den Bayern aus Gerabach (15:15) ein Punkt abgeknöpft, der Landesauswahl Nordrheinwestfalen (23:3) keine Chance gelassen und gegen den Duisburger SC beim 17:15 in Sachen Kampfgeist und Nervenstärke laut Mitteilung das Meisterstück gemacht. Spektakulärer Abschluss dieser Ralley war ein weiterer 18:10-Sieg gegen den Zweitplatzierten vom SV Oberbergkirchen.

Langenargen überrascht alle

Nach dem zehnten Durchgang leuchtete auf der Anzeigetafel plötzlich der ESC Langenargen auf Rang zwei auf und die Zuschauer fragten und googelten, wo dieses Langenargen denn liegt. Noch ein letzter Sieg gegen weit hinten platzierte Friedrichshaller und der Einzug in die Finalrunde verbunden mit der direkten Qualifikation für die Champions-League wäre perfekt gewesen.

Aber der ESC konnte sich nicht absetzen, lag in der letzten Kehre sogar einen Dreier zurück, hatte aber mit einem letzten schwierigen Schuss die Möglichkeit das Spiel mit einem Fünfer zu gewinnen – oder auch zu verlieren. Es wurde ein Dreier zum 13:13. „Ich bin so stolz auf dieses Team. Wenn man bedenkt dass die bayrischen Topteams bezüglich Budget und Material unvergleichbar bessere Möglichkeiten haben, ist unsere Leistung umso höher zu bewerten“, sagte Sportwart und Spielführer Raffael Tomasi.

Mit Platz fünf ist der ESC nun erster Champions-League-Nachrücker und muss sich jetzt überlegen, ob er sich im Ernstfall auf dieses Abenteuer einlassen kann und will. Denn für die Austragung der CL-Heimspiele sind u.a. überdachte Bahnen gefordert, was für den Eisstockschützenverein Langenargen eventuell zu hohe finanzielle und organisatorische Herausforderungen bedeuten.