ESC Langenargen lässt Konkurrenz keine Chance

Die jungen Eisstockschützen des ESC Langenargen haben ein internationales Stockturnier beim STV Dornbirn gewonnen. Im Hermann Gmeiner Park blieben sie ungeschlagen und mit einer beeindruckenden Stockquote von 6,0 ließen sie der Konkurrenz in Österreich keine Chance.

Dabei mussten Raffael Tomasi, Philipp Fritsch und Christian Späthe den kurzfristig ausgefallenen Marcel Porst ersetzen. Die Wahl fiel mit Dietmar Bucher auf einen Spieler vom ESV Friedrichshafen. „Er machte seine Sache richtig gut“, berichtet der ESC Langenargen in seiner Mitteilung. Der Sieg schien zu keiner Phase des Turniers in Gefahr zu sein. „Zu konstant spielten die Jungs mit ihren schweren Platten, die den anderen Teams immer wieder Schwierigkeiten bereiteten“, skizziert der ESC. „Einzig Breitenwang aus Tirol bot beim 18:10 Gegenwehr.“ Demzufolge mussten die restlichen Mannschaften im 13er-Feld anerkennen, dass die Langenargener Eisstockschützen an diesem Tag eine Nummer zu groß waren. Mit 24:0 Punkten sicherte sich das ESC-Team den Sieg bei diesem internationalen Stockturnier: vor den beiden Österreichern aus Breitenwang (22:2 Punkte) und Hörbranz (20:4 Punkte).

Auch das zweite ESC-Team überzeugt

In Dornbirn startete auch ein zweites Team des ESC Langenargen, für das es auch gut lief. Lothar Frick, Micki Fuchs, Joe Beck und Bruno Morandell belegten in einer parallel spielenden Gruppe in Dornbirn von zwölf Teams den dritten Rang. Nur Weißenhorn und Götzis erzielten mehr Punkte.