ESC Langenargen holt Vizemeisterschaft

Parallel zu den Herren spielten auch die Damen im Eisstadion Stuttgart-Degerloch ihren Meistertitel in der Bundesliga Südwest aus. Da mit Langenargen, Ebhausen, Friedrichshall und Mönchweiler nur vier Vereine zu diesem Wettbewerb gemeldet hatten, wurde der Sieger in einer Doppelrunde ermittelt. Dem ESC Langenargen, für die Spielerinnen Buzzy Göppinger, Isa Beck, Rosi Tomasi und Beate Weigand, antraten gelang in der Vor- und Rückrunde jeweils ein einziger Sieg gegen die Damen aus Mönchweiler. Das reichte am Ende aber für die Bronzemedaille und damit auch für die Fahrkarte zur deutschen Meisterschaft Ende Januar in Ruhpolding.