ESC Langenargen gewinnt erneut die Bundesliga Südwest

Ganz stark präsentierten sich die Herren des ESC Langenargen bei der diesjährigen Meisterschaft der Bundesliga Südwest auf den Sommerbahnen, die am vergangenen Wochenende in Waldenbuch ausgetragen wurde. Mit einer glänzenden Siegesserie holten sich die ESC-Eisstockschützen Raffael Tomasi, Joe Beck, Philipp Fritsch und Christian Späthe mit 22:2 Punkten nach 2016, 2017 und 2021 zum vierten Mal den Titel und dürfen im September bei den deutschen Meisterschaften in Pleinting mit der deutschen Elite um die vier Champions-League-Plätze kämpfen.

Entscheidendes Topspiel

Dabei hat es gar nicht gut angefangen, denn im Auftaktspiel gegen Gastgeber Glashütte leistete sich der ESC überraschend viele Fehlschüsse und kam mit 3:19 verdient unter die Räder. Fortan lief es für die Langenargener aber wie am Schnürchen. In der Folge gab es drei klare Siege, bevor es gegen den Serienmeister und Champions-League-Teilnehmer aus Stuttgart-Vaihingen zum Schlüsselspiel um die Meisterkrone ging. Wie schon im vergangenen Jahr entschied der Ausgang dieses Spieles am Ende die Meisterschaft. Und wieder hatte der ESC die besseren Nerven und entschied die Partie genau wie im Vorjahr mit 13:9 für sich.

Angeführt von Spielführer Tomasi ließen die Langenargener in den restlichen sieben Spielen nichts mehr anbrennen, nur im letzten Spiel gegen den ESV Friedrichshafen musste sich der ESC noch einmal strecken, um ein 5:12 zur Halbzeit in ein 23:15 umzubiegen.