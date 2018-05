ESC erwartet die Bundesliga der Stockschützen

Am kommenden Wochenende (2./3. Juni) ist Großkampftag auf den Sommerbahnen der Eisstockschützen Langenargen angesagt. Laut Vorschau ist der ESC zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte Ausrichter der Wettkämpfe der Stockschützen der 1. Bundesliga Südwest. Dabei finden am Samstag ganztägig die Mannschaftswettkämpfe der Damen- und Herrenteams statt, am Sonntag folgen die Wettkämpfe im Einzelzielschießen.

Bei den Herren spielen ingesamt 13 Teams um die Meisterschaft, wobei sich die besten drei von ihnen für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im Juli qualifizieren. Der gastgebende ESC Langenargen gehört als Titelverteidiger zu den Mitfavoriten um den Meistertitel. Chancen auf den Sieg rechnen sich auch Vizemeister Glashütte und der TSV Neuenstadt, welcher sich im Winter auf Eis die Meisterschaft holte, aus. Heißer Geheimfavorit ist allerdingsder ESC Stuttgart-Vaihingen, der sich für diese Saison erheblich verstärkt hat und unbedingt wieder einmal Meister werden will.

Der Stockschützen-Frauenwettbewerb ist mit fünf startenden Teams etwas überschaubarer. Hier ist der ESC Langenargen ebenfalls Titelverteidiger – und auch hier kommt die stärkste Konkurrenz aus Glashütte und Stuttgart-Vaihingen. Die Begegnungen der Frauen finden parallel zu den Herren auf den Stockbahnen im Sportzentrum Langenargen statt. Gespielt wird im Modus Jeder gegen Jeden. Anpfiff ist am Samstag um 10 Uhr, am Sonntag um 9 Uhr. Die Spiele dauern am Samstag voraussichtlich bis 16 Uhr.